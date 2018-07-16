К отравлению Скрипалей "Новичком" причастны сотрудники ГРУ - NYT

Атака на Скрипалей в Солсбери была проведена действующими или бывшими сотрудники ГРУ.

Британские правоохранители считают, что к отравлению экс-шпиона российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери причастны сотрудники ГРУ.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников в Великобритании и США, осведомленных о ходе расследования.

По данным издания, атака на Скрипалей в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" была проведена действующими или бывшими сотрудники ГРУ.

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Как заявил NYT один из американских источников, британские правоохранительные органы близки к тому, чтобы "назвать конкретные лица, которые, как они считают, провели операцию".

При этом следователи допускают, что за отравлением Скрипаля стоит другая российская спецслужба или частная структура.

Напомним, на прошлой неделе в Соединенных Штатах Америки 12 сотрудникам российского ГРУ выдвинули обвинения в совершении хакерских атак на ресурсы Демократической партии во время проведения президентской избирательной кампании в 2016 году.

Справка УНИАН. 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.