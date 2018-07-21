Бывший юрист Трампа тайно записал разговор о выплате экс-модели Playboy - СМИ

Ранее экс-модель Playboy Карен Макдугал рассказала, что в 2006 у нее был роман с Трампом, который продлился около года.

Бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн втайне от него записал их беседу, в которой они обсуждали выплаты бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

Она ранее заявляла о романе с Трампом, сообщает Дождь со ссылкой на The New York Times.

Запись разговора была обнаружена во время обысков в офисе Коэна. Она длится не более двух минут. На ней Трамп и Коэн обсуждают вопрос выплаты денег бывшей модели Playboy Карен Макдугал. Запись была сделана в сентябре 2016 года - за два месяца до выборов президента США.

Макдугал рассказала, что в 2006 у нее был роман с Трампом, который продлился около года. В это время Трамп был уже женат на Мелании, которая за несколько месяцев до этого родила сына Беррона.

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Как пишет NYT, запись может заинтересовать министерство юстиции США в связи с возможным нарушением закона о предвыборных тратах кандидата. Ведомство уже ведет расследование участия Коэна в ситуациях, когда женщинам предлагали деньги в обмен на замалчивание компрометирующей информации о Трампе, который тогда был кандидатом в президенты США.

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани подтвердил NYT информацию о том, что его клиент обсуждал с Коэном возможные выплаты Макдугал, однако она ее не получила. По словам Джулиани, беседа между Трампом и Коэном не была секретной - разговор, в частности, прерывается людьми, которые приносят им газировку. По словам Джулиани, содержание записи свидетельствует о том, что Трамп "не сделал ничего плохого".

Адвокат Коэна Ланни Дэвис в свою очередь отметил, что ему "нечего сказать по этому поводу".

Представители предвыборного штаба Трампа назвали заявления Макдугал о романе с ним "полностью лживыми". Модель рассказала эту историю изданию The National Enquirer во время последних месяцев президентской кампании и получила за это 150 тысяч долларов. Однако издание в итоге так и не опубликовало рассказ Макдуал.

В июне Трамп отказался от услуг Коэна, отметив, что тот больше не представляет его интересы.

Ранее УНИАН сообщал, что экс-модель Playboy Карен Макдугал получила разрешение на публикацию рассказа о 10-месячном романе с Дональдом Трампом.