The Guardian: Украина - первая жертва равнодушия Трампа, но не последняя

Американцы могут поучиться у украинцев, как относиться к циничным политикам.

В том, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки была дипломатической катастрофой для США, нет сомненний. А непонятные объяснения о том, что президент Америки «случайно» бросил под поезд свои спецслужбы в угоду России, не выдерживают критики. Однако, больше всего проиграть может как раз Украина - забытая западными СМИ страна, чьи солдаты продолжают умирать на войне против России и ее марионеток. Об этом на страницах The Guardian пишет американская журналистка украинского происхождения Наталия Антонова.

«После Хельсинки я часто слышала от людей фразу: «Наши погибшие ребята ничто для Трампа». Хотим мы об этом знать или нет, но Украина до сих пор кровоточит из-за конфликта на Донбассе. И США якобы выступают вместе с украинцами против угроз Владимира Путина. Однако, администрация Трампа была с самого начала непоследовательной в своем подходе к России. И подозрения, что Россия вмешалась в выборы, чтобы помочь Трампу прийти к власти, играют большую роль в этом», - пишет она.

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Автор считает, что нынешний американский президент не ожидал, что победит на выборах в 2016 году. И теперь он боится показаться нелегитимным. Именно поэтому приходится наблюдать за тем, как Путин спокойно рассказывает своим государственным СМИ о том, что он с Трампом поговорили, как лучше урегулировать конфликт в Украине. Путин не раскрыл бы так много, если бы не был точно уверен, что не зависимо от того, что было сказано, это пойдет на пользу России в долгосрочной перспективе. Потому что Трамп пытается казаться хорошим, по крайней мере, в конкретный момент.

В отличие от большинства американцев, украинцы привыкли к наглым политическим предательствам. Это то, с чем им приходилось иметь дело снова и снова, включительно с изменой их бесстыдно коррумпированной политической элиты на фоне насилия и обмана со стороны Кремля. Автор добавляет, что несмотря на то, что гражданское общество в Украине вступило в новую эру после Евромайдана перед лицом экзистенциальной угрозы со стороны Москвы, местный политический истеблишмент остался надоедливо скандальным и не заслуживающим доверия.

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«Наблюдая за шоковой реакцией на встречу, я лишь хотела сказать друзьям американцам то, что для большинства украинцев очевидно: президент Трамп больше озабочен собственным брендом и репутацией «заключителя сделок», чем национальной безопасностью и отстаиванием своего народа. Для большинства американцев это отвратительное открытие, которое разочаровывает. Для большинства украинцев – это только политика», - пишет автор.

Вместе с тем, не стоит забывать, что Трамп очень непоследователен во многих вопросах, не говоря уже о внешней политике. Путин, который теперь открыто признал, что хотел, чтобы Трамп победил, хоть и отрицал вмешательство в президентские выборы, помнит об этом. Это одна из причин, почему российский автократ с оптимизмом и в то же время настороженно относится к Трампу. По мнению Антоновой, Путин слишком долго находится при власти, поэтому его политические инстинкты могли притупитися. Впрочем, в развороте американского президента в вопросе российского вмешательства в выборы, скорее всего, не было неожиданности для него.

Украинское правительство, несмотря на все свои ошибки, тоже это понимает. Вот почему громкой реакции Киева после событий в Хельсинки не было. С одной стороны, Украина стала заложницей большой игры, или точнее большого хаоса, который происходит на мировой арене. А с другой - желание Трампа быть политическим меньшевиком, не вспоминая о его очевидной тяге к лести, может означать, что Украина способна получать быструю выгоду, когда американский президент вдруг решит, к примеру, что ему нужно выглядеть более героически или когда произойдет ссора с Путиным.

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Автор напоминает о знаменитом указании покинуть всякую надежду над входом в ад Данте Алигьери. Тем же, кто хочет сегодня войти в «политический ад», стоит отбросить любой здравый смысл. От равнодушия Трампа в Хельсинки до его попыток смягчить ситуацию после встречи - картинка кажется знакомой тем, кто пристально следит за Белым Домом. В любом решении обязательно нужно учитывать эго Трампа, но его советники, похоже, этого не делают.

Для тех, кто в Киеве и Лондоне, лучше всего было бы сейчас держаться и ждать конца шторма. Для тех, кто в Вашингтоне, время опираться странному и сокрушительному статусу-кво изо всех сил. Другой урок, который американцы могут перенять от украинцев в том, что моральный и нравственный авторитет государства чрезвычайно легко подорвать или даже уничтожить. Вред, который Трамп наносит американским институтам и американской позиции на международной арене, будет трудно исправить. Последствия его будут ощутимы как в США, так и за их пределами. И проблемы Украины могут оказаться лишь началом.