Rzeczpospolita: Кремль теряет «троянского коня» на Балканах и в ЕС
Москва за несколько сотен тысяч евро пыталась помешать геополитическим изменениям на Балканах. Но провалилась, по крайней мере пока что. Кремль не ожидал, что греческий премьер-министр Алексис Ципрас, который считается лояльным к российскому правительству, не согласится с тем, чтобы его величайшее внешнеполитическое достижение было уничтожено Россией, пишет Rzeczpospolita.
Таким достижением Ципраса издание считает договоренность Греции с Македонией об изменении названия славянской балканской страны, которая до этого времени официально на международной арене называлась аббревиатурой БЮРМ. Но теперь после длительных споров с греками название будет изменено на Северную Македонию. Такой вариант подчеркивает, что Скопье не будет претендовать на территорию греческих регионов, которые тоже в названии содержат слово «Македония».
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Эта договоренность между Афинами и Скопье порадовала весь Запад, разделенный по многим другим вопросам. В частности, поздравления прозвучали со стороны администрации Дональда Трампа в США, а также лидеров ЕС. В свою очередь, Македония получила «зеленый свет» начать переговоры о членстве в НАТО. Впрочем, ей не удастся присоединиться к оборонительному блоку, который Россия считает врагом, если греческо-македонские договоренности не получат поддержку в парламенте Греции и на референдуме в Македонии. В обеих странах сопротивление уже начали оказывать националисты, радикалы и православное духовенство. Москва поощряет их к протестам, раздавая взятки.
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На такое дерзкое вмешательство в греческие дела правительство Ципраса отреагировало выдворением российских дипломатов. И это неожиданный ход с его стороны. Греция, которую называют «троянским конем» Кремля в Евросоюзе, отказалась высылать российских дипломатов в марте после скандального отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Но теперь, кажется, ее роль «троянского коня» уходит в прошлое.
«Конь сбросил шоры с глаз и увидел, что речь идет не только о Трое, но и о Афинах», - пишет польское издание.