Rzeczpospolita: Кремль теряет «троянского коня» на Балканах и в ЕС

Ципрас не захотел приносить в жертву российскому правительству свой крупнейший внешнеполитический успех.

Москва за несколько сотен тысяч евро пыталась помешать геополитическим изменениям на Балканах. Но провалилась, по крайней мере пока что. Кремль не ожидал, что греческий премьер-министр Алексис Ципрас, который считается лояльным к российскому правительству, не согласится с тем, чтобы его величайшее внешнеполитическое достижение было уничтожено Россией, пишет Rzeczpospolita.

Таким достижением Ципраса издание считает договоренность Греции с Македонией об изменении названия славянской балканской страны, которая до этого времени официально на международной арене называлась аббревиатурой БЮРМ. Но теперь после длительных споров с греками название будет изменено на Северную Македонию. Такой вариант подчеркивает, что Скопье не будет претендовать на территорию греческих регионов, которые тоже в названии содержат слово «Македония».

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Эта договоренность между Афинами и Скопье порадовала весь Запад, разделенный по многим другим вопросам. В частности, поздравления прозвучали со стороны администрации Дональда Трампа в США, а также лидеров ЕС. В свою очередь, Македония получила «зеленый свет» начать переговоры о членстве в НАТО. Впрочем, ей не удастся присоединиться к оборонительному блоку, который Россия считает врагом, если греческо-македонские договоренности не получат поддержку в парламенте Греции и на референдуме в Македонии. В обеих странах сопротивление уже начали оказывать националисты, радикалы и православное духовенство. Москва поощряет их к протестам, раздавая взятки.

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На такое дерзкое вмешательство в греческие дела правительство Ципраса отреагировало выдворением российских дипломатов. И это неожиданный ход с его стороны. Греция, которую называют «троянским конем» Кремля в Евросоюзе, отказалась высылать российских дипломатов в марте после скандального отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Но теперь, кажется, ее роль «троянского коня» уходит в прошлое.

«Конь сбросил шоры с глаз и увидел, что речь идет не только о Трое, но и о Афинах», - пишет польское издание.