Wall Street Journal: Путин проехался по Обаме, как российский танк по украинскому полю

Российский президент неоднократно обманывал лидеров Америки и теперь едет на встречу с Трампом с целым списком желаний.

В понедельник президент Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным в Хельсинки. И если у американского президента есть какой-то план, кроме доминирования в заголовках прессы, то ничто не указывает на его существование. В свою очередь, о Путине так не скажешь. Он целых 18 месяцев оценивал американского президента и теперь будет стараться получить от него максимум.

Об этом в редакционной статье пишет Wall Street Journal, добавляя, что за 18 лет правления Россией Путин успел обмануть аж двоих президентов США, которые надеялись на лучшие отношения. Он всегда дает обещания, чтобы добиться уступок, а потом не выполняет их или пытается эксплуатировать то, что считает слабостью американского лидера.

После последних переговоров с Джорджем Бушем-младшим наступил конец Соглашению об ограничении систем противоракетной обороны. А по Бараку Обаме, как пишет издание, Путин «проехался, как танки Т-14 по украинскому кукурузному полю».

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Wall Street Journal предлагает оценить, что теперь Путин хочет получить от Трампа. Нынешний американский президент считает себя мастером переговоров. Поэтому стоит следить, как много бывший агент КГБ сможет от него добиться.

Прежде всего, Путину нужен престиж. Из-за отсутствия демократической легитимности дома, он пытается оправдать свое правление успехами на международной арене, где Россия якобы возвращается в роли «супердежавы». В Европе после аннексии Крыма в 2014 году он стал практически персоной нон-грата. Поэтому встреча с Трампом поможет ему реабилитироваться. Российский президент будет добиваться от американского коллеги повторения слов, что Россию нужно вернуть в G7.

Во-вторых, Путин будет уговаривать Трампа вывести американские силы из Сирии и признать российские достижения в ближневосточной стране. За это он может пообещать сокращение присутствия войск Ирана в Сирии, хотя существуют сомнения, действительно ли он способен это сделать.

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В-третьих, российский президент хочет, чтобы США смирились с аннексией Крыма. За это он может пообещать вернуться к Минским переговорам по Донбассу, где российские войска ведут незаконную войну. Трамп обвинил в потере Крыма своего предшественника Барака Обаму. И это стало односторонней уступкой, которая играет в пользу Путина. Вдобавок он попытается убедить Трампа отказаться от поставки Киеву летального оружия.

Кроме того, Путин хотел бы, чтобы Трамп отменил санкции. Ведь это его краткосрочный приоритет. Экономическое давление США и Евросоюза мешает российскому президенту обогащать своих друзей-олигархов. Чтобы уговорить американского президента пойти на такую уступку, Путин попытается сыграть на том, что Трампу не нравится ЕС, предложив заключить независимую сделку по Украине, Сирии и санкциям. Российский президент хорошо понимает, что Венгрия, Италия и Греция раскачивают ситуацию с поддержкой европейских санкций. Поэтому он попытается отдалить в этом вопросе Вашингтон от Европы, чтобы усилить неуверенность.

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Также Путин знает, что чем сильнее будет НАТО, тем труднее ему будет устраивать новые военные авантюры за рубежом. Российская долгосрочная цель – размыть готовность Запада консолидировать и увеличить свои военные возможности, когда память о Крыме угаснет. Поэтому в Хельсинки Путин изо всех сил будет стараться играть на антипатии Трампа к НАТО.