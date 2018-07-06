Bloomberg: Кремль придумывает сделку, которой бы Трамп мог хвастаться после встречи с Путиным

В Вашингтоне боятся, что Москва снова даст какие-то обещания, которые так и не выполнит.

Чиновники Кремля активно ведут переговоры со своими коллегами из Вашингтона, пытаясь очертить хоть одну сделку, которая бы позволила президенту Дональду Трампу похвастаться успехом на встрече с Владимиром Путиным и тем самым оправдать шаги на встречу улучшению отношений между США и Россией.

Скорее всего, такая договоренность после разговора в Хельсинки будет касаться роли Ирана в Сирии. Это проблема, о которой говорит Москва не только с американской стороной, но и с Тегераном. Об этом Bloomberg сказал неназванный российский чиновник.

Путин собирается согласиться в целом с США и Израилем, которые требуют, чтобы иранские силы держались подальше от израильской границы. В Кремле предлагают, чтобы иранские силы на местах заменили отряды армии Башара Асада.

За семь лет войны, Иран и его марионетки, среди которых «Хезболла», смогли закрепить за собой ощутимое присутствие вдоль границ между Сирией, Ливаном и Израилем. По словам главы Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, это привело к тому, что израильская армия нанесла ракетные удары и пригрозила новыми действиями. А Россия использует это для давления на Тегеран.

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Хотя Россия и Иран якобы на одной стороне в сирийской войне, их интересы все больше расходятся. Путин хочет закрепить военные достижения. На следующей неделе его ждет встреча с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Это второй раз он прибудет в Москву за последние два месяца. Недавно в российской столице побывал также ливанский премьер-министр Саад Харири. Кремль хочет договориться об отступлении отрядов «Хезболлы» от сирийско-ливанской границы, чтобы их место заняли войска Асада. Так сирийские беженцы в соседней стране смогли бы вернуться домой.

То, что Путин меняет позиции в Сирии и на рынке нефти, сильно раздражает Тегеран, - говорит бывший посол Ирана в ООН Али Хоррам.

«Россия не просто ударила Иран в спину в Сирии, но и добровольно объявила о готовности вместе с Саудовской Аравией вытолкать иранскую долю из ОПЕК», - отметил бывший дипломат.

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Стратегия Путина в том, что он пытается найти баланс между интересами главных игроков в сирийской войне. Собственно, он может позволить Израилю бомбить любые иранские конвои с оружием для «Хезболлы». Но при этом, помочь Тегерану переправлять обычное вооружение ветке отряда в Ливане.

«Россия заинтересована в том, чтобы ослабить Иран в Сирии, но чтобы это не привело к коллапсу, иначе можно потерять режим Асада, который остается важной картой», - говорит председатель Левантського института стратегических исследований Сами Надер.

По его мнению, Москва хотела бы взять Тегеран под контроль, чтобы он отчитывался перед ней.