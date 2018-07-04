Чтобы переиграть Трампа, Путин пустит в ход все, что выучил в КГБ - Guardian

У Путина большой опыт общения с американскими президентами, пытавшимися наладить отношения с Москвой. Также он знает, что идея конфронтации с США приносит ему политические дивиденды.

Когда Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Хельсинки 16 июля, то верх одержит лишь один человек: тот, кто любит, когда его фотографируют топлес верхом на коне где-то в Сибири, а не тот, кто любит разъезжать в гольфкарах.

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Об этом говорится в статье обозревателя Guardian Натали Нугайред, передает Би-би-си. "В числе проигравших окажемся все мы", - прогнозирует обозреватель Guardian. Встреча в Хельсинки будет, по ее мнению, удручающей: впервые на саммит США и России прибудут два популиста.

Оба лидера пытаются подорвать международный порядок, основанный на общепринятых правилах. Трамп не обращает никакого внимания на альянсы и многосторонние договоренности, которые его предшественники столь терпеливо выстраивали после 1945 года.

В 2014 году Путин аннексировал Крым, впервые после окончания Второй мировой войны силой изменив границы в Европе. Соответственно неудивительно, что европейские союзники США готовятся к очередной попытке подорвать послевоенный порядок, который они пытаются спасти. Речь идет о безопасности Европы, Евросоюза и либеральной демократии.

Трамп встретится с Путиным через несколько дней после саммита НАТО, который, как ожидают все обозреватели, будет сложным, а также после визита в Великобританию, где его ожидают массовые протесты.

Трамповский лозунг "Америка прежде всего" можно считать лучшим политическим подарком для Путина с тех пор, как в 1999 году приближенные Бориса Ельцина сказали ему, что он вскоре переедет в Кремль на смену слабеющему лидеру.

Раскол между Америкой и Европой давно был одной из главных задач советской внешней политики, и Путин сейчас может считать, что эта цель достижима.

Человек, занимающий Белый дом, который постоянно критикует союзников, не убежден в необходимости НАТО, выступает с нападками против Ангелы Меркель и заявляет, что Евросоюз так же плох, как и Китай, только меньше по размерам, - подарок небес для российского президента.

На саммите в Хельсинки Путин запустит в ход все, что он выучил в КГБ, для того, чтобы полностью переиграть Трампа.

Ему будет легко воспользоваться невежеством Трампа, его самодовольством. Ему также понравится то, что Трамп будет настолько же непредсказуем для своих советников, как и для своих союзников.

Сказать, что встреча в Хельсинки не будет встречей на равных - не сказать ничего.

Путин возглавляет строго контролируемую систему власти в России, своего рода милитаристскую автократию.

Трампа теоретически сдерживает конгресс, например, в вопросе наложенного на Россию режима санкций, который он не может в одиночку отменить. У Путина также большой опыт общения с американскими президентами, пытавшимися наладить отношения с Москвой. Но он также заметил, что идея конфронтации с США приносит политические дивиденды на родине.

Путину попытается перехитрить Трампа пустыми обещаниями, как, например, словами о том, что Москва сдержит региональные амбиции Ирана.

Россия больше не сверхдержава. Ее стагнирующая экономика не больше итальянской. Социальное расслоение в России достигло рекордного уровня, и в стране наблюдается рост недовольства. Военный бюджет России в разы меньше американского. Хорошо образованные россияне тысячами покидают страну, так же как и российский капитал.

Авантюры в Украине и на Ближнем Востоке помогли Путину как-то компенсировать недовольство его неспособностью модернизировать страну.

Сам факт того, что саммит с американским президентом состоится - уже большая для него победа.

Владимиру Путину больше всего хочется создать впечатление, что Москва и Вашингтон на равных решают судьбы мира, как это было в годы холодной войны. Саммит в Хельсинки даст ему именно этот шанс. Вопрос не в том, встречаться или нет с Путиным. Важно, что ему будет сказано во время такой встречи.

Самовлюбленный Трамп будет думать, что в Хельсинки он совершил исторический шаг. Путин, бывший агент КГБ, будет лишь тихо смеяться, пишет Нугайред.