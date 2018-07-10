Ветераны мировой дипломатии предостерегли Трампа от ошибок накануне саммита НАТО

Было бы отличным сюрпризом, если бы Трамп вел себя доброжелательно и был настроен на сотрудничество со странами-членами НАТО, отметила бывший госсекретарь США Олбрайт.

Мадлен Олбрайт и 15 бывших министров иностранных дел разных стран мира призвали Дональда Трампа не ухудшать отношения с западными союзниками США, а также предупредили его о том, что будет «ужасной ошибкой» игнорировать угрозы, которые поступают от путинской России.

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В письме, направленном президенту США Трампу, ветераны дипломатии одобрительно отозвались о его усилиях по повышению расходов на оборону со стороны стран-членов НАТО, сообщает Голос Америки со ссылкой на Politico.

Бывшие министры иностранных дел разных стран, среди которых - дипломаты Британии, Новой Зеландии, Болгарии, и других, высказали свое видение международной ситуации накануне саммита НАТО в Брюсселе и встречи Трампа с Путиным в Хельсинки 16 июля.

Сам факт такого письма подчеркивает важность международных встреч, которые проведет Трамп в эти недели.

Настроение в Европе – это сочетание «опасений и неопределенности», - заявила Олбрайт, бывший госсекретарь США в комментарии Politico. «Я уже очень, очень давно не видела такой озабоченности тем, что происходит и таких попыток разобраться какова позиция США».

В НАТО обеспокоены возможностью того, что Трамп выступит с критикой стран-членов Альянса, но будет положительно отзываться о Путине. «Было бы отличным сюрпризом, если бы он вел себя доброжелательно и был настроен на сотрудничество», - сказала Олбрайт.

16 авторов письма также подчеркивают, что сотрудничество между США и Россией будет полезным по некоторым вопросам, включая войну в Сирии. «Однако, улучшение отношений с Россией является средством для достижения более широких стратегических целей, а не окончательной целью», - говорится в письме. «Как четко указано в стратегии безопасности Вашей администрации, Россия прилагает усилия, чтобы ослабить влияние США и усилить отделение США от союзников в Европе»,

«Действия России в Крыму и на востоке Украины, нарушают суверенитет Украины и международное право. Вмешательство России в выборы во всем мире разрушает доверие к демократии. Игнорировать эти действия станет ужасной ошибкой, которая сделает возможным последующую агрессию и нестабильность», - подчеркивают дипломаты в письме.