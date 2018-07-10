Туск ответил Трампу на критику: у Америки нет лучшего союзника, чем Европа

18:45, 10 июля 2018
Мир
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Дональд Туск / REUTERS

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал президента США Дональда Трампа «ценить своих союзников». По словам Туска, Трамп «критикует Европу почти ежедневно» за расходы на оборону.

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Президент Европейского совета выступил с таким заявлением в Брюсселе после подписания нового соглашения о сотрудничестве между Евросоюзом и НАТО – за день до начала саммита Североатлантического альянса в Брюсселе, передает радио Свобода.

«Хочу обратиться к президенту США Дональду Трампу..., который длительное время критикует Европу почти ежедневно за, по его мнению, недостаточный вклад в совместные оборонные силы и жизнь за счет США», – сказал Туск.

«Уважаемый президент Трамп, у Америки нет и не будет лучшего союзника, чем Европа», – подчеркнул он.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что саммит альянса, который состоится на этой неделе, покажет, что раскола между США и европейскими странами-союзницами нет.

«Меня не удивит, если на саммите будут ожесточенные дискуссии, но уверен, что в фундаментальных вещах мы будем едины. Северная Америка и Европа остаются сплоченными, и мы будем принимать решение для укрепления нашего альянса и защиты наших граждан в течение последующих лет», – заявил Столтенберг.

Руководитель НАТО выразил надежду, что на этом саммите будет продемонстрировано, что «единство, решимость и солидарность НАТО – в интересах и Америки, и Европы».

Трамп неоднократно призывал страны НАТО до 2024 года увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

Некоторые европейские чиновники выразили обеспокоенность тем, что его поездка в Европу – которая также включает визит в Великобританию и саммит 16 июля с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки – может привести к подрыву трансатлантического единства.

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Теги: #Европа#НАТО#Дональд Туск