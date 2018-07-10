Туск ответил Трампу на критику: у Америки нет лучшего союзника, чем Европа

Туск призвал президента США Дональда Трампа "ценить своих союзников".

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал президента США Дональда Трампа «ценить своих союзников». По словам Туска, Трамп «критикует Европу почти ежедневно» за расходы на оборону.

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Президент Европейского совета выступил с таким заявлением в Брюсселе после подписания нового соглашения о сотрудничестве между Евросоюзом и НАТО – за день до начала саммита Североатлантического альянса в Брюсселе, передает радио Свобода.

«Хочу обратиться к президенту США Дональду Трампу..., который длительное время критикует Европу почти ежедневно за, по его мнению, недостаточный вклад в совместные оборонные силы и жизнь за счет США», – сказал Туск.

«Уважаемый президент Трамп, у Америки нет и не будет лучшего союзника, чем Европа», – подчеркнул он.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что саммит альянса, который состоится на этой неделе, покажет, что раскола между США и европейскими странами-союзницами нет.

«Меня не удивит, если на саммите будут ожесточенные дискуссии, но уверен, что в фундаментальных вещах мы будем едины. Северная Америка и Европа остаются сплоченными, и мы будем принимать решение для укрепления нашего альянса и защиты наших граждан в течение последующих лет», – заявил Столтенберг.

Руководитель НАТО выразил надежду, что на этом саммите будет продемонстрировано, что «единство, решимость и солидарность НАТО – в интересах и Америки, и Европы».

Трамп неоднократно призывал страны НАТО до 2024 года увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

Некоторые европейские чиновники выразили обеспокоенность тем, что его поездка в Европу – которая также включает визит в Великобританию и саммит 16 июля с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки – может привести к подрыву трансатлантического единства.