Rzeczpospolita: Коррупция заводит отношения Украины с Евросоюзом в тупик

И это происходит как раз тогда, когда из Вашингтона поступают сомнительные сигналы, а Киеву необходима поддержка Европы.

После вспышки войны на Донбассе и аннексии Крыма российскими войсками Киев мог рассчитывать на поддержку двух западных гигантов: США и Евросоюза. Они помогали экономически параллельно с МВФ. Поддержка ЕС была несколько больше, в частности, из-за соглашения об ассоциации, которая постепенно смывает торговые границы между сторонами и помогает Украине повысить экономические показатели.

Но это и не удивительно, ведь у Европы, в конце концов, более тесные торговые связи с Украиной, чем у США. Киев мог рассчитывать на политическую поддержку западных партнеров в вопросе санкций против России, введенных как за аннексию Крыма, так и за вторжение на Донбассе. Но теперь на этой совместной поддержке появляются трещины, пишет Rzeczpospolita.

И дело не в ЕС, где всегда была группа стран, недовольных обострением политики против России. Несколько дней назад союз все равно продлил действие антироссийских санкций. Колебания польское издание заметило в США, где президент Дональд Трамп допустил, что в конце концов может признать Крым частью России. Когда на прошлой неделе его спросили о таком сценарии, он ответил: «Увидим». Дипломатам США после этого пришлось заверять в неизменности курса Вашингтона по аннексированному украинскому полуострову. Но у Трампа будет еще одна возможность для скандальных заявлений, а именно встреча с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

«В Киеве очень боятся этого. Трамп непредсказуем, а Украина для него – лишь элемент в большой игре», - сказал польскому изданию профессор украинских исследований Университетского колледжа Лондона Эндрю Уилсон.

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Rzeczpospolita напоминает, что во время встречи с лидерами G7 Трамп удивлялся, почему Запад поддерживает «коррумпированного президента Петра Порошенко». Но, по мнению Уилсона, Киеву не стоит волноваться из-за этих его слов.

«Трамп не имеет ничего против коррупции и относится к диктаторам лучше, чем к демократическим лидерам», - отметил эксперт.

Никаких колебаний в вопросе территориальной целостности или суверенитета Украины нет и в Брюсселе. Однако, там хорошо понимают, что Порошенко и олигархи пытаются присвоить Украину.

«Киев проводит 95% реформ. Но остальные 5% касаются борьбы с коррупцией и могут перечеркнуть все достижения», - предупреждает Уилсон.

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Прежде всего речь идет о создании независимого Антикоррупционного суда. Правда, Киев под давлением ЕС согласился на этот шаг. Но, по мнению британского эксперта, пункт о том, что апелляции по решениям будут рассматривать обычные украинские суды, может свести на нет всю антикоррупционную реформу.

«Можно будет судить обвиняемых в коррупции, но никто из них в тюрьму не пойдет», - убежден Уилсон.

Евросоюз приостановил выплату помощи Украине, но он сомневается, что это может иметь какой-то эффект. Дипломаты в Брюсселе признают, что отношения с Киевом зашли в тупик.