Санкции против России после аннексии Крыма не были эффективными – экс-посол США в России

Однако, по словам МакФола, они были необходимым ответом, без которого Путин зашел бы еще дальше в агрессии против Украины.

Санкции, которые Запад ввел против России после аннексии Крыма, очевидно, не были эффективными, потому что они не изменили поведение Владимира Путина. Но все равно США и Европа поступили правильно, что их ввели.

Об этом в интервью Newsweek сказал бывший посол США в России Майкл МакФол, который занимал дипломатическую должность во времена президентства Барака Обамы.

«На аннексию надо было ответить. Можно ли было ввести более глубокие санкции? Возможно, но вряд ли это что-то бы изменило. Иногда нужно делать правильные вещи, не оглядываясь на последствия. А последствия были: санкции сбили 0,5% российского ВВП», - сказал МакФол.

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По мнению бывшего американского посла, если бы Запад не ввел санкции, Владимир Путин мог бы зайти дальше и захватить еще больше территорий Украины.

«Поэтому, вероятно, они остановили его. Мы знаем из других исторических примеров, что эффективность санкций оценивается десятилетиями, а не месяцами или годами. Россия – большая страна, которая не зависит от международной системы. Поэтому может понадобиться больше времени, чтобы увидеть влияние. Но должны быть негативные последствия за негативные поступки. Должно быть наказание», - добавил бывший американский посол.

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По его словам, Путин всегда делал ставку на то, что Запад скорее устанет от Украины, чем Москва от давления санкций. И наконец, западные столицы предложат вернуться к бизнесу в обычном режиме.

«Думаю, история показала, что Путин был прав. Радикальные правительства в Венгрии и Италии, а также все, кто поехал на экономический форум в Санкт-Петербург, сказали: «Давайте двигаться дальше». И Путину не нужно оказывать большее давление на трансатлантический союз, потому что Дональд Трамп уже это делает», - подчеркнул МакФол.