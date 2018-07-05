Над Лондоном во время визита президента США будет летать надувной "бэби-Трамп"

Мэр Лондона Садик Хан дал согласие на запуск воздушного шара во время визита Трампа, который состоится на следующей неделе.

Во время визита президента США Дональда Трампа в Лондон над центром города будет летать гигантский воздушный шар "бэби-Трамп".

Об этом сообщает Европравда со ссылкой на CNN.

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Мэр Лондона Садик Хан дал согласие на запуск воздушного шара во время визита Трампа, который состоится на следующей неделе. В британской столице также ожидаются акции протесты из-за приезда американского президента.

Гигантский оранжевый воздушный шар высотой 6 метров в виде младенца с лицом Трампа будет летать над центром Лондона в течение двух часов 13 июля, во время протестного марша под лозунгом "Стоп Трамп".

Петицию о запуске воздушного шара подписали 10 000 человек, а тысяча людей собрали в общей сложности 16 000 фунтов стерлингов для кампании.

"Городской голова поддерживает право на мирный протест и понимает, что он может иметь много различных форм. Его команда по городским операциям встретилась с организаторами и разрешила использовать парк возле парламента", - сказал представитель мэра.

Однако он добавил, что организаторы также должны получить необходимые разрешения от городской полиции и Национальной службы воздушного движения.

Шар привяжут к земле на площади в парке возле парламента, и он сможет подниматься на высоту до 30 метров.

Напомним, в прошлом году в центре Вашингтона недалеко от Белого дома установили гигантскую надувную фигуру американского президента Дональда Трампа в виде крысы.