Chicago Tribune: Украина пытается подружиться с союзником России

Киев хочет наладить связи с Белградом несмотря на то, что сербские боевики воюют на стороне российских войск на Донбассе.

Украина стремится усилить связи с Сербией - балканской страной, которая стала ключевым союзником России в Европе, но хочет присоединиться к Евросоюзу. Об этом пишет Chicago Tribune, напоминая о вчерашнем визите президента Петра Порошенко в Белград, где он встретился с сербским лидером Алекксандаром Вучичем.

Оба президенты подписали двусторонние соглашения и говорили о лучших отношениях в будущем. Но американское издание напоминает, что Сербия не присоединилась к санкциям Запада против России, которые были введены после российской военной агрессии против Украины и аннексии Крыма. Сербские боевики также воюют на стороне российских сил против украинской армии в Донбассе. Впрочем, и Порошенко, и Вучич во время встречи говорили об уважении к территориальной целостности стран друг друга.

Читайте такжеРоссийская ловушка может поджидать Украину и Сербию на пути сближения - СМИ

У Сербии есть своя проблема с сепаратизмом. Белград отказывается признавать независимость Косово, которое провозгласило свой выход из состава Сербии в 2008 году. Однако, на пути к членству в ЕС эту проблему придется решить.