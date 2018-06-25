Эрдоган объявил о своей победе на выборах, не дожидаясь завершения подсчета голосов

Подсчет голосов еще продолжается, но результаты доступны только на сайте государственного информагентства Anadolu и телеканала ТRТ.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на досрочных выборах, которые состоялись в воскресенье, хотя подсчет голосов еще продолжается.

Как передает Европейская правда, об этом он заявил во время обращения к народу по национальному телевидению.

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"Согласно неофициальным результатам, наш народ доверил мне роль президента страны, а парламентское большинство "Народному альянсу", - сказал он.

Сайт Центральной избирательной комиссии не работает с момента начала подсчета голосов. По информации пользователей соцсетей, сайт недоступен как в Турции, так и за рубежом - в частности, в Украине и Германии.

Подсчет голосов еще продолжается, но результаты доступны только на сайте государственного информагентства Anadolu и телеканала ТRТ.

По информации турецких государственных СМИ, посчитано 96,72% бюллетеней, Эрдоган набрал 52,65% голосов, а это означает, что второго тура президентских выборов не будет. Эрдоган победил в 64 провинциях из 81.

Его ближайший соперник лидер оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Індже получил 30,75% голосов (выиграл в 8 провинциях).

В администрации президента Турции уже заявили, что Эрдогана с победой поздравили президент Азербайджана, а также премьеры Венгрии и Албании.

Как сообщал УНИАН, оппозиция в Турции заявила о нарушениях на парламентских и президентских выборах.