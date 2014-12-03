В России не видят преступления в массовой гибели военных РФ минувшим летом

Главная военная прокуратура (ГВП) заявила, что установила и проверила обстоятельства их гибели. Официальные ответы двух ведомств получила организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга».

В своем запросе она просила проверить информацию СМИ о гибели 29 военнослужащих, а в случае подтверждения — возбудить уголовные дела. Ранее «Матери» получили ответ от Минобороны, которое не стало открывать обстоятельства гибели военных, ссылаясь на врачебную тайну, сообщают Ведомости.

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Ведомства в сложном положении — им надо отрицать очевидное, говорит председатель «Солдатских матерей» Элла Полякова.

По ее словам, надежды на расследование нет, поскольку граждане отмалчиваются: прямое обращение о гибели у организации одно — от матери военнослужащего Антона Туманова.

Пресс-секретарь «Матерей» Александр Передрук считает ответы отписками: «Никто не виноват в массовой гибели солдат — значит, никто не понесет ответственности».

Проверки завершились, но по этим ответам нельзя понять, принято ли решение о возбуждении уголовного дела, говорит псковский депутат Лев Шлосберг: «Такое количество военнослужащих, погибших в России летом, при отсутствии состава преступления и без возбуждения уголовных дел, может быть только при ведении боевых действий».