Трамп вскоре может обвинить Ким Чен Ына в предательстве его доверия – американский дипломат

Заявления Трампа о преодолении ядерной угрозы со стороны КНДР являются ложными, убежден эксперт.

Ошибки, допущенные президентом США Дональдом Трампом в переговорах с главой КНДР Ким Чен Ыном на саммите 12 июня, могут помешать достижению полной денуклиаризации Северной Кореи. В таком случае американский президент, вероятно, вскоре обвинит Кима в предательстве его доверия.

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Такое мнение в колонке журнала «Новое время» (перевод материала, опубликованного проектом Project Syndicate) высказал американский дипломат, глава Совета по международным отношениям (США) Ричард Хаас.

Эксперт указывает, что громкие заявления Трампа о преодолении ядерной угрозы со стороны КНДР являются ложными.

«Северная Корея продолжает представлять ядерную угрозу. Совместное заявление двух лидеров было кратким — всего 391 слово. И ни одного четкого положения», - подчеркнул он.

По словам Хааса, есть достаточно причин сомневаться в том, что Пхеньян когда-либо откажется от ядерного оружия. Так, пример Украины, которая отказалась от ядерного оружия, а теперь страдает от агрессии РФ, вряд ли вдохновит Ким Чен Ына повторить ее путь. То же можно сказать и о Ливии, учитывая судьбу ее лидера Каддафи.

Эксперт констатирует, что некоторые заявления Трампа после саммита лишь ослабили перспективы достижения его целей. Пытаясь выставить встречу с Кимом своей победой, Трамп забыл, что после его слов будет сложнее уговорить мировое сообщество вводить санкции против КНДР (а ведь они еще могут быть полезны).

Еще одна ошибка – заявление о том, что США больше не будут проводить военные учения с Южной Кореей. Тем самым Трамп не только встревожил союзников США, но и безвозмездно отдал козырь, который в будущем мог бы пригодиться.

«И вот главный вывод. Теперь все последующие переговоры вряд ли помогут достичь полной и поддающейся проверке денуклеаризации Северной Кореи. Так что вскоре Трамп, вероятно, обвинит Кима в предательстве его доверия», - заключает дипломат.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялся саммит между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики, а затем подписали совместное заявление. Согласно подписанному документу, Северная Корея обязуется отказаться от ядерного оружия, а в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном наступает «перезагрузка».

Читайте колонку Ричарда Хааса в свежем выпуске журнала «Новое время» (21 июня 2018 года(№23 (199)