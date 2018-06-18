В Сеуле выразили надежду на окончание Корейской войны в этом году

КНДР должна продолжать процесс денуклеаризации.

Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что Сеул надеется на окончание Корейской войны в этом году, передает «Ренхап».

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Она отметила, что Южная Корея консультируется с США по этому поводу, и что такая возможность обсуждалась на северокорейско-американских саммитах.

«Декларация (об окончании войны) к концу этого года - цель нашего правительства», - заявила Кан Ген Хва.

По ее словам, КНДР должна продолжать процесс денуклеаризации.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал о приостановке совместных военных учений Штатов и Южной Кореи на время переговоров с КНДР.