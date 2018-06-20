В КНДР убрали из магазинов антиамериканские сувениры

Они пользовались значительной популярностью среди туристов.

Туристические магазины в Северной Корее убрали антиамериканские сувениры со своих прилавков после саммита между лидером страны Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом сообщают западные туроператоры, передает ТСН со ссылкой на Reuters. «Они всегда очень популярны, не очень острые, и сейчас все они были изъяты», - заявил генеральный менеджер Koryo Tours Саймон Кокерел.

По его словам, сами продавцы вряд ли убрали бы такие популярные сувениры, а потому, вероятнее всего, это было указание от руководства КНДР.

Большая часть туристов в КНДР зачастую посещает демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореями и там тоже убрали антиамериканские сувениры.

«За три дня после саммита, который состоялся в Сингапуре, мы отправили группу в демилитаризованную зону из Пхеньяна, где мы заметили изменения в том, что продается туристам в сувенирном магазине. Они перенесли акцент с антиамериканизма на улучшение сельского хозяйства, спорта и рост местной экономики», - сказала менеджер тура Young Pioneer Tours Рован Бейда.

Она также рассказала, что антиамериканские плакаты исчезли и из сувенирных магазинов Пхеньяна. «За пять лет работы в Северной Корее, я никогда не видела, чтобы они исчезали», - подчеркнула Бейда.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились 12 июня в Сингапуре, где провели исторический саммит. Американский лидер назвал эту встречу "гораздо лучше, чем кто-либо мог ожидать". Во время встречи лидеры подписали документ о ядерном разоружении Северной Кореи и гарантии безопасности для азиатской страны со стороны США. После саммита президент Штатов дал пресс-конференцию, где рассказал подробности разговора с Ким Чен Ыном, а также о санкциях, войне на Корейском полуострове и многое другое.