Меркель: Действия России представляют угрозу для европейского мирного порядка

12:36, 26 ноября 2014
Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что действия России в вопросе украинского кризиса ставят под вопрос мир в Европе.

REUTERS

"Поведение России ставит под вопрос европейский мирный порядок и нарушает международное право",– заявила она в среду на заседании в бундестаге, передает РИА "Новости".

По словам Меркель, целью Германии и Евросоюза является "территориально целостная Украина", которая в состоянии самостоятельно принимать решения относительно собственного будущего.

Читайте такжеМеркель: позиция в отношении России согласована со ШтайнмайеромНапомним, ранее Меркель высказывалась в поддержку санкций против России, если та не предпримет достаточных действий для решения кризиса в Украине.

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