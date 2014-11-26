Меркель: Действия России представляют угрозу для европейского мирного порядка

"Поведение России ставит под вопрос европейский мирный порядок и нарушает международное право",– заявила она в среду на заседании в бундестаге, передает РИА "Новости".

По словам Меркель, целью Германии и Евросоюза является "территориально целостная Украина", которая в состоянии самостоятельно принимать решения относительно собственного будущего.

Читайте такжеМеркель: позиция в отношении России согласована со ШтайнмайеромНапомним, ранее Меркель высказывалась в поддержку санкций против России, если та не предпримет достаточных действий для решения кризиса в Украине.