Литва заявила о блокировании ее автотранспорта на российской границе

Литва уже выразила свой протест российскому дипломату, передает DW со ссылкой на AFP.

По данным литовских властей, российские пограничники и таможенники фактически закрыли границу РФ для въезда литовского транспорта. Так, по словам министра внутренних дел Литвы Саулюса Сквярнялиса, въезд для легковых автомобилей и грузовиков "практически запрещен".

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Литовские ведомства уверяют, что такая блокада началась еще с пятницы, 21 ноября. А внешнеполитическое ведомство Литвы вызвало в связи с этим посла РФ Александра Удальцова и выразило ему протест, а также требование прекратить "дискриминационную практику".

По словам председателя союза автоперевозчиков Литвы Альгимантаса Кондрусявичюса, "причиной тому стала устное указание останавливать грузовики из Литвы и грузовики, которые перевозят литовские товары, для контроля".

Напомним, к такому шагу русские прибегли уже на второй день после заявления главы литовского государства дали Грибаускайте, которая назвала Россию учитывая конфликт в Украине "террористическим государством". Впоследствии МИД России отреагировал на слова Грибаускайте острой критикой, указав, что они превышают "экстремистские высказывания радикальных националистов в Киеве".