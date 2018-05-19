Президент Венесуэлы замешан в наркоторговле, деньги отмывались в РФ - Минфин США

Министерство финансов США ввело санкции в отношении второй после Мадуро человека - Диосдадо Кабелло, его жены и его родного брата.

США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и Диосдадо Кабелло в получении доходов от наркоторговли.

Впервые Вашингтон публично связал Мадуро, в отношении которого действуют американские санкции, с торговлей наркотиками, пишет Голос Америки.

Отмечается, что Диосдадо Кабелло - второй после Мадуро человек в иерархии правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.

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Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором указало, что Кабелло конфисковал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы.

"Кабелло вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы, полученные от поставок наркотиков", - говорится в заявлении.

Полученные от наркоторговли деньги, отмывались в Коста-Рике и России.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении Кабелло, его жены и его родного брата. Кроме участия в наркоторговле, они также обвиняются в рэкете.

Напомним, в ноябре 2017 года Соединенные Штаты Америки объявили о введении новых санкций в отношении членов правительства Венесуэлы и других чиновников высокого ранга, которые поддерживают политику президента страны Николаса Мадуро.

Ранее, в начале августа, США ввели аналогичные санкции в отношении самого Мадуро, а чуть позже - на ряд членов Конституционной ассамблеи Венесуэлы - органа, призванного переписать конституцию страны.