США ввели санкции еще против ряда высокопоставленных чиновников Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки объявили о введении новых санкций в отношении членов правительства Венесуэлы и других чиновников высокого ранга, которые поддерживают политику президента страны Николаса Мадуро.

Как передает Deutsche Welle, в санкционный список попали десять венесуэльских чиновников, в частности, несколько министров, которые, по мнению Вашингтона, помогли Мадуро воплотить в жизнь его антидемократический курс в стране.

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"Эти лица связаны с подрывом избирательного процесса, введением цензуры в СМИ, или в коррупции в рамках продовольственных программ в Венесуэле, которые управляются правительством", - говорится в заявлении министерства финансов США.

Санкции предусматривают замораживание активов фигурантов, которые находятся под юрисдикцией США, а также запрет физическим и юридическим лицам из США вести бизнес с ними.

Напомним, в начале августа США ввели аналогичные санкции в отношении самого Мадуро, а чуть позже - на ряд членов Конституционной ассамблеи Венесуэлы - органа, призванного переписать конституцию страны.