Горбачев считает, что Путин повторяет его ошибки, поскольку начинает считать себя Богом

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент России Владимир Путин повторяет его ошибки, поскольку начинает считать себя Богом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве в ходе презентации своей книги "После Кремля".

"У нас есть президент, Путин - президент, который состоялся. Мне кажется, что он начинает заболевать той же болезнью, что и я когда-то заболел - самоуверенность чрезмерная. И все, что говорят, не имеет значения - он уже бог, или по крайней мере заместитель бога, по каким вопросам - не знаю", - сказал Горбачев.

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Он отметил, что Путин должен прислушиваться - "это важнее, чем холуи, которые облизывают его с пяток до известных мест".

Горбачев подчеркнул, что Путин не встречается с ним уже 1,5 года, поскольку "некогда".

Он подчеркнул, что сильное государство строится не силой. "Сильное государство - демократическое государство", - сказал Горбачев.

По его словам, сильное государство не может разгонять оппозиционные митинги, а если так делается, то это признак бессилия.

Горбачев отметил, что если трудно, то не нужно бояться уйти, хотя это и страшно.

В то же время Горбачев заявил, что Путин много сделал, чтобы спасти РФ от распада после президента Бориса Ельцина, хотя использовались авторитарные методы, но это делалось в интересах большинства.

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На презентацию книги пришли несколько сотен россиян, которые создали достаточно большую давку. Поддержать Горбачева пришел и российский музыкант Андрей Макаревич, а также представители власти "позднего СССР".

Зал встретил Горбачева аплодисментами, самого автора все время поддерживали под руку. Горбачев шутил по этому поводу и отметил, что он самый взрослый в аудитории, и может консультировать по вопросам здоровья.

Он шутя заметил, что его уже хоронили более десяти раз, но не дождались. Он пригласил всех на свое 90-летие.

Горбачев заявил, что в его книге рассказывается о борьбе за власть в Москве, что привело к распаду Советского Союза.

При этом он отметил, что СССР развалил не он, поскольку он пытался его сохранить и подготовил новый договор.