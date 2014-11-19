Пайетт: Россия не выполняет минские договоренности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

"Россия не оправдала ожиданий по соблюдению некоторых из наиболее важных положений минских соглашений, включая возобновление украинского контроля над своей границей, что должно мониториться со стороны ОБСЕ, освобождение всех политических заложников и пленных, в том числе Надежды Савченко, и отвод всех российских бойцов, наемников и тяжелого вооружения", - отметил Пайетт.

По словам посла, "Россия сделала с точностью наоборот, отправив дополнительные танки и тяжелую технику в Украину, дальше разжигая ситуацию и углубляя кризис".

Вместе с тем, Пайетт выразил надежду, что все стороны останутся сфокусированными на выполнении минских договоренностей.

Читайте такжеВице-президент США приедет к Порошенко и Яценюку на годовщину МайданаПо его словам, США решительно поддерживают намерение официального представителя ОБСЕ Хайди Тальявини провести встречу с представителями сепаратистов. В этой связи Пайетт добавил, что "сепаратисты должны поддержать имплементацию соглашений, которые были подписаны 5 сентября (в Минске)".