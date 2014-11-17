По делу Савченко назначили еще две экспертизы

Об этом сообщил ее адвокат Илья Новиков, пишет РИА "Новости".

"Но я не могу разглашать, что это за экспертизы", – сказал он.

По его словам, после назначения этих экспертиз никаких следственных действий с его подзащитной не проводится.

Читайте такжеЗащита Савченко хочет обжаловать сегодняшнее решение суда о законности психэкспертизыМежду тем, защиту до сих пор официально не известили о результатах психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в институте имени Сербского.

"По косвенным признакам она признана вменяемой, нас это вполне устраивает и мы не собираемся торопить следствие", – добавил Новиков.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там летчицу обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в СИЗО в Воронеже. Оттуда Савченко перевезли в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за незаконное пересечение государственной границы.

11 ноября, Басманный суд Москвы признал законным назначение стационарной экспертизы Савченко в Центре судебной психиатрии им. Сербского.



