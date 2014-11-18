Минские договоренности для Украины сегодня являются важнейшими - МИД
Трехсторонняя контактная группа в составе представителя Украины, РФ, ОБСЕ собирается регулярно для того, чтобы найти способ убедить террористов вернуться к договоренностям, и повлиять на отношение Российской Федерации к этим мирным переговорам
Об этом в эфире “5 Канала” сказал директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев, передает Еспресо.TV.
Он отметил, что минские договоренности важны для Украины потому, что на сегодняшний день это единственный документ, где стоит подпись представителя Российской Федерации, и этот документ определяет дорогу к миру, которую надо выполнять.
“Минские договоренности для Украины на сегодня являются самыми важными”, - подчеркнул Макеев.
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Поэтому, по его убеждению, встречи в составе представителей Украины, России и ОБСЕ все-таки действенны.
“Трехсторонняя контактная группа, в которую входят представитель Украины, РФ, ОБСЕ, собирается достаточно регулярно для того, чтобы найти способ убедить террористов вернуться к договоренностям, повлиять на отношение Российской Федерации к этим мирным переговорам”, - сказал представитель МИД.
Он заверил, что отыскиваются все возможные выходы для того, чтобы вернуть мир дипломатическим способом.