Минские договоренности для Украины сегодня являются важнейшими - МИД

Об этом в эфире “5 Канала” сказал директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что минские договоренности важны для Украины потому, что на сегодняшний день это единственный документ, где стоит подпись представителя Российской Федерации, и этот документ определяет дорогу к миру, которую надо выполнять.

“Минские договоренности для Украины на сегодня являются самыми важными”, - подчеркнул Макеев.

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Поэтому, по его убеждению, встречи в составе представителей Украины, России и ОБСЕ все-таки действенны.

“Трехсторонняя контактная группа, в которую входят представитель Украины, РФ, ОБСЕ, собирается достаточно регулярно для того, чтобы найти способ убедить террористов вернуться к договоренностям, повлиять на отношение Российской Федерации к этим мирным переговорам”, - сказал представитель МИД.

Он заверил, что отыскиваются все возможные выходы для того, чтобы вернуть мир дипломатическим способом.