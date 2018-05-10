Австралия выделит $50 миллионов на расследование дела рейса MH17

Эта сумма будет выделена в течение следующих четырех лет.

Австралия выделит более $50 млн на поддержку расследования катастрофы авиарейса MH17 над Донецкой областью в июле 2014 года.

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Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Австралии Джули Бишоп и торговли, туризма и инвестиций Стивена Чобо, опубликованном на сайте МИД этой страны.

Они заявили, что правительство премьер-министра Малкольма Тернбулла стремится добиться правосудия для жертв сбитого самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

"Мы в течение четырех лет предоставим $50,3 млн на поддержку привлечения Нидерландами виновных к ответственности и чтобы помочь ближайшим родственникам принять участие в судебном процессе", - отмечается в заявлении.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства.

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из РФ. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, находящийся под контролем пророссийских террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Страны - участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе.

22 марта 2018 года правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который разрешает судебное преследование на территории страны любых подозреваемых по делу катастрофы рейса MH17. Закон позволит иностранным подозреваемым предстать перед судом, в том числе по видеосвязи, если их выдача будет затруднена. Процесс пройдет в окружном суде города Гааги.