Путин в речи на параде не упомянул о соглашении между СССР и Третьим рейхом

Во время парада ко Дню победы Путин не вспомнил о тайном пакте между СССР и гитлеровской Германией и нападении советской России на Польшу.

Во время выступления на Красной площади Владимир Путин обвинил несколько стран в сотрудничестве с фашистами, но умолчал о факте подписания секретного протокола к Пакту Молотова-Риббентропа между СССР и Третьим рейхом о разделении и порабощении независимых государств, в частности Польши.

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В параде, который традиционно состоялся на Красной площади, приняло участие более 13 тыс. солдат. Российская армия представила историческую технику периода Второй мировой войны, а также современные боевые машины, танки, пушки, ракетные пусковые установки, самолеты и вертолеты, передает Польское радио.

Во время своего выступления Путин обвинил некоторые страны в «умалении роли Красной армии в победе над гитлеровской Германией, попытке исказить историю», а некоторые - в «сотрудничестве с фашистами».

Однако в этом контексте президент России не вспомнил, что Советский Союз подписал тайное соглашение с Третьим рейхом о разделе независимых государств: Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Румынии, а также о том, что Красная армия в сентябре 1939 года напала на Польшу, убивая мирное население и офицеров Войска польского.