В НАТО обеспокоены активностью военной авиации России у границ Европы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что российские военные самолеты, совершающие полеты в международном воздушном пространстве у границ европейских стран, создают угрозу для гражданской авиации.
Об этом Столтенберг заявил в интервью, опубликованном в британских СМИ, передает ТАСС.
По его словам, российские пилоты иногда не включают транспондеры (устройства, принимающие радиосигнал и отправляющие ответный), не представляют полетные планы и не выходят на связь с авиадиспетчерами.
Генсек НАТО также сказал, что в текущем году полеты российских военных самолетов вблизи воздушного пространства стран НАТО активизировались. По словам Столтенберга, число случаев, когда члены альянса поднимали истребители для перехвата и сопровождения российских самолетов, увеличилось в этом году до 100, по сравнению с 30 в 2013.
Читайте такжеКэмерон: Путин оказался "на распутье" «Они активизировали действия своих военно-воздушных сил вдоль границ НАТО, - заявил генсек. - Проблема заключается в том, что многие из российских пилотов не включают транспондеры, не предоставляют заранее свои полетные планы и не устанавливают связь с гражданскими авиадиспетчерами. Это создает риск для гражданского воздушного сообщения, и поэтому это - проблема, особенно когда российская деятельность нарастает».
При этом Столтенберг признал, что «полеты военных самолетов в международном воздушном пространстве не являются незаконными».
«Однако совершение таких полетов без поддержания связи с гражданскими авиадиспетчерами не соответствует нормам», - утверждает генсек НАТО.
Напомним, 14 ноября Столтенберг заявил, что кризис на Востоке Украины произошел из-за "содействия" российского президента Владимира Путина. Россия, по его мнению, разрушает систему безопасности в Европе.