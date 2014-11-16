В НАТО обеспокоены активностью военной авиации России у границ Европы

Об этом Столтенберг заявил в интервью, опубликованном в британских СМИ, передает ТАСС.

По его словам, российские пилоты иногда не включают транспондеры (устройства, принимающие радиосигнал и отправляющие ответный), не представляют полетные планы и не выходят на связь с авиадиспетчерами.

Генсек НАТО также сказал, что в текущем году полеты российских военных самолетов вблизи воздушного пространства стран НАТО активизировались. По словам Столтенберга, число случаев, когда члены альянса поднимали истребители для перехвата и сопровождения российских самолетов, увеличилось в этом году до 100, по сравнению с 30 в 2013.

Читайте такжеКэмерон: Путин оказался "на распутье" «Они активизировали действия своих военно-воздушных сил вдоль границ НАТО, - заявил генсек. - Проблема заключается в том, что многие из российских пилотов не включают транспондеры, не предоставляют заранее свои полетные планы и не устанавливают связь с гражданскими авиадиспетчерами. Это создает риск для гражданского воздушного сообщения, и поэтому это - проблема, особенно когда российская деятельность нарастает».

При этом Столтенберг признал, что «полеты военных самолетов в международном воздушном пространстве не являются незаконными».

«Однако совершение таких полетов без поддержания связи с гражданскими авиадиспетчерами не соответствует нормам», - утверждает генсек НАТО.

Напомним, 14 ноября Столтенберг заявил, что кризис на Востоке Украины произошел из-за "содействия" российского президента Владимира Путина. Россия, по его мнению, разрушает систему безопасности в Европе.