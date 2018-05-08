Уровень удовлетворенности ситуацией в США среди американцв вырос до 11-летнего максимума

При этом лишь 41% опрошенных одобряют работу Дональда Трампа на посту президента США.

57% американцев довольны ситуацией в США, что является самым высоким показателем с 2007 года.

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При этом лишь 41% опрошенных одобряют работу Дональда Трампа на посту президента США в целом. На это указывает опрос, проведенный по заказу канала СNN, передает Голос Америки.

Американцы более благосклонно относятся к достижениям Трампа в конкретных направлениях деятельности. В частности, в сфере экономики - 52% оценивают работу президента США положительно; в международной торговле - 43%; иммиграции - 40%; внешней политики - 42%.

СNN отмечает, что источником лучших оценок работы Трампа по конкретным направлениям стали демократические избиратели. В общем до сих пор лишь незначительный процент из них поддерживает работу Трампа, но нынешние показатели - почти вдвое выросли с начала года.

"Хотя общий рейтинг одобрения деятельности Трампа не улучшился, он уже не является худшим из всех президентов на втором году пребывания на посту. Джимми Картер также имел рейтинг поддержки 41% на май своего второго года при власти. Между тем все президенты современной эры имели лучшие рейтинги одобрения на данном этапе: в целом у всех из них рейтинг поддержки был за 50%, и только Рейган имел 45%", - пишет CNN.