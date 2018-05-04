Трамп заявил, что определены дата и место для встречи с лидером КНДР

Президент США ожидает освобождения американцев, удерживаемых в КНДР.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что определены дата и место для встречи с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Reuters.

"Президент Дональд Трамп сообщил репортерам, что дата и место определены для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, и подробности будут объявлены в скором времени", - говорится в сообщении.

В частности, по данным Белого дома, исторический саммит с лидером КНДР может произойти в этом месяце, как только Северная Корея пойдет на определенные уступки по ядерной программе и в других вопросах, которые вызывают разногласия.

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Также сказано, что сегодня Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что "многое произошло" в отношении тех американцев, которые сейчас удерживаются в Северной Корее.

"У нас происходят очень предметные переговоры с Северной Кореей, и многое уже произошло в отношении заложников (США). Я думаю, что вы увидите очень хороший результат", - добавил Трамп.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Трамп заявил, что местом для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном мог бы стать "Дом мира" в селе Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи.

29 апреля власти КНДР заявили, что окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери в мае и процесс его демонтажа будет публичным.

Перед этим президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в пограничном пункте Пханмунджом. По итогам их исторических переговоров была подписана Декларация о мире, процветания и объединении Корейского полуострова.