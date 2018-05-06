В Лиссабоне прошла официальная церемония открытия Евровидения-2018 (видео)
20:09, 06 мая 2018Мир
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По голубой дорожке прошли все артисты и представители делегаций 43 стран-участниц.
Участников встречали четверо ведущих / фото eurovision.tv
Сегодня, 6 мая, в Лиссабоне состоялась официальная церемония открытия песенного конкурса "Евровидение-2018".
Торжественное открытие прошло на лиссабонском побережье. Во время церемонии все артисты и представители делегаций 43 стран-участниц, по традиции, прошли по дорожке, которая в этом году стала голубой.
Тема Евровидения в 2018 году посвящена океану, поэтому организаторы решили заменить традиционную красную дорожку на эффектную голубую.
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Участников встречали четверо ведущих.
Как сообщал УНИАН, международный песенный конкурс Евровидение 2018 проходит в португальском Лиссабоне с 8 по 12 мая. Украину на Евровидении 2018 в Лиссабоне представит певец MELOVIN с песней Under The Ladder.
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Новость в сюжете: Евровидение 2018