В Лиссабоне прошла официальная церемония открытия Евровидения-2018 (видео)

20:09, 06 мая 2018
Мир
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Участников встречали четверо ведущих / фото eurovision.tv

Торжественное открытие прошло на лиссабонском побережье. Во время церемонии все артисты и представители делегаций 43 стран-участниц, по традиции, прошли по дорожке, которая в этом году стала голубой.

A look from above at the first ever #Eurovision Blue Carpet! #allaboard

Публикация вот Eurovision Song Contest (@eurovision)

Тема Евровидения в 2018 году посвящена океану, поэтому организаторы решили заменить традиционную красную дорожку на эффектную голубую.

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Участников встречали четверо ведущих.

Как сообщал УНИАН, международный песенный конкурс Евровидение 2018 проходит в португальском Лиссабоне с 8 по 12 мая. Украину на Евровидении 2018 в Лиссабоне представит певец MELOVIN с песней Under The Ladder.

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Новость в сюжете: Евровидение 2018
Теги: #конкурс#Португалия#Евровидение-2018