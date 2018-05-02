Лидер System of a Down намерен приехать в Армению

Музыкант в последнее время выступает с посланиями в связи с событиями в Армении, поддерживая акции протеста.

Лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян, армянин по происхождению, заявляет о намерении приехать в Армению, где продолжаются акции протеста.

Читайте такжеВ Армении сотрудники аэропорта присоединились к протестам, метро в Ереване заблокировано

Танкян в Facebook направил свое послание «победным братьям и сестрам в Армении».

«Мне очень грустно, что до сих пор я не смог лично присоединиться к вам из-за ужасного вируса, однако я пристально следил за вами и делал комментарии, когда чувствовал, что это может что-то изменить. Обещаю скоро быть в Армении», – написал Танкян.

Музыкант в последнее время выступает с посланиями в связи с событиями в Армении, приветствуя народный рух.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром демонстранты в Армении перекрыли транспортное сообщение между столицей страны Ереваном и международным аэропортом «Звартноц». Также не работает станция метро «Еритасардакан» («Молодежная»), перекрыто большинство главных транспортных артерий города.