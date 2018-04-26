Парламент Армении назначил дату избрания нового премьера

Будет созвано специальное заседание парламента для избрания нового премьер-министра страны.

Председатель национального собрания (парламента) Армении Ара Баблоян заявляет, что 1 мая будет созвано специальное заседание парламента для избрания нового премьер-министра.

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Назначенный премьером бывший президент Армении Серж Саргсян 23 апреля подал в отставку под давлением массовых протестов, которые длились 11 дней.

25 апреля протесты возобновились после того, как запланированная на этот день встреча лидера протестного движения Никола Пашиняна и в.и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном сорвалась, передает радио Свобода.

На фоне роста давления со стороны протестующих во главе с Николом Пашиняном правящая Республиканская партия Армении поздно вечером 25 апреля заявила, что готова обсудить «любые вопросы» с лидером оппозиции. Таким образом, партия отказалась от прежней позиции о невозможности переговоров на условиях Пашиняна.

Политическая сила также заявила, что уберет с должности своего руководителя Сержа Саргсяна, который остается во главе правящей партии после отставки с должности премьер-министра Армении.

Заявление Республиканской партии появилась после того, как ее члены встретились с Саргсяном и исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном, чтобы обсудить политический кризис. В сообщении говорится о том, что Саргсян призвал депутатов от правящей партии сделать приоритетом «стабильность и безопасность страны».

25 апреля оппозиционный лидер Никол Пашинян провел еще один большой митинг в Ереване. Участники митинга требовали, чтобы парламент назначил Пашиняна временным премьер-министром и объявил внеочередные выборы. «Мы требуем безусловной капитуляции Республиканской партии перед народом», – заявил Никол Пашинян в своем выступлении перед тысячами сторонников.