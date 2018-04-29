Партия Саргсяна не будет выдвигать кандидата на пост премьера Армении

Парламент страны 1 мая обсудит вопрос о выборах нового главы правительства.

Правящая Республиканская партия Армении (РПА), лидером которой является бывший президент и экс-премьер Серж Саргсян, не намерена выдвигать кандидата на пост премьер-министра.

Об этом вице-спикер парламента, член РПА Армении Эдуард Шармазанов заявил сегодня на брифинге, сообщает Deutsche Welle.

Вопрос о том, за кого отдадут голоса члены фракции РПА, еще обсуждается, отметил Шармазанов.

Ранее депутат от правящей партии Карен Карапетян заявил, что выдвижение правящей партией собственного кандидата на выборах премьер-министра Армении является неверным действием. И.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян, в свою очередь, отметил, что из нынешней ситуации возможен только политический выход. По его мнению, "иной сценарий станет опасным прецедентом".

Парламент 1 мая обсудит вопрос о выборах нового премьер-министра Армении.

Ранее лидер протестного движения Никол Пашинян, который пока является единственным кандидатом на эту должность, заявил, что в этот день на улицы выйдут "сотни тысяч граждан".

Волна массовых протестов в Ереване и других армянских городах поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран депутатами парламента премьер-министром. Протестные акции не прекращаются с 13 апреля.

Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако акции протеста в стране продолжились.

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Как сообщал УНИАН, Саргсян был президентом Армении 10 лет. Перед окончанием его полномочий Конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.

25 апреля Пашинян призвал своих сторонников продолжить акции гражданского неповиновения, чтобы "завершить мирную бархатную революцию".