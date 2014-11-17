Меркель предупреждает о возможном расширении влияния России

Канцлер Германии Ангела Меркель не считает кризис в Украине локальным конфликтом, по ее мнению, он касается всех, передает РИА "Новости".

"Речь идет не только об Украине. Речь идет о Грузии, о Молдавии, если так пойдет дальше, то речь может пойти о Сербии, о государствах западных Балкан", - цитирует канцлера издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам Меркель, "украинский кризис - это ни в коем случае не региональное дело".

Читайте такжеСегодня лидеры ЕС обсудят введение новых санкций против России"Нет, на этом примере мы видим: он касается нас всех", — сказала она, упомянув перед этим катастрофу малайзийского боинга MH17.

По словам канцлера, западные страны в своей реакции на украинские события должны действовать сообща. "Самая большая опасность состоит в том, чтобы мы не дали себя разделить", — сказала она. По ее словам, Европа и США "должны продолжить путь", которым вместе шли к решению конфликта.

"Мы не будем останавливать попытки прийти в переговорах с Россией к дипломатическому решению конфликта", — добавила Меркель.