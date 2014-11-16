Президент Словакии: Судьба Украины важна для всего ЕС

«Никто не хочет санкций. Но если диалог не срабатывает, если мы видим, что одна страна нарушает международные соглашения, аннексирует часть территории другой страны и диалог не решает это, то должны последовать действия», - приводит слова руководителя словацкого Радио Свобода со ссылкой на чешское телевидение.

Киска подчеркнул, что его страна настаивает на соблюдении территориальной целостности Украины, и это не просто дипломатическая фраза».

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Порошенко, со своей стороны, сказал журналистам, что санкции против России - это вопрос не экономики, а безопасности, ценностей и правды. «В Украине продолжается война за Европейский союз, за его ценности и безопасность. Украина сейчас воюет за свою свободу и независимость. Мы отстаиваем ее очень большой ценой, но я уверен, что мы победим», - сказал украинский президент.

Петр Порошенко в субботу и воскресенье находится с визитом в Словакии, где встречается с руководителями государства. Он также принимает участие во встрече глав государств «Вышеградской группы» по приглашению словацкого коллеги.