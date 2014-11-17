Меркель: Действия России могут расшатать мир в Европе после двух мировых войн

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу и США к решительным и совместным действиям в отношении России для решения украинского конфликта. Глава немецкого правительства резко раскритиковала российского президента Владимира Путина и предупредила о "великом пожаре", который может возникнуть из-за ситуации в Украине, во время своего выступления в понедельник, 17 ноября, в Институте международной политики Лоуи.

По словам Меркель, Россия все еще исповедует старое мышление категориями "сфер влияния", что приводит к пренебрежению международным правом. А это, считает канцлер, "ставит в целом под сомнение мирный уклад в Европе после ужасов двух мировых войн и конца холодной войны. И находит свое продолжение в воздействии России на дестабилизацию ситуации на Востоке Украины". Меркель подчеркнула, что мышление категориями сфер влияния не должно утвердиться.

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В то же время Меркель исключила военное решение противостояния в Украине и заявила, что ЕС будет пытаться и дальше искать дипломатические пути выхода из кризиса. Она предположила возможность дальнейших санкций в отношении России, которые, однако, будут введены тогда, как только будут необходимы.

Говоря о катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний" на Донбассе, Меркель обратила внимание на глобальный характер украинского кризиса. "Кризис в Украине ни в коем случае не является региональной проблемой. На этом примере мы видим: она касается всех нас", - подчеркнула канцлер и добавила, что особые риски от действий России она видит для Молдовы, Грузии и Сербии.