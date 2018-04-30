Южная Корея уберет громкоговорители с границы с КНДР

Вывоз оборудования из демилитаризованной зоны начнется 1 мая.

Вооруженные силы Южной Кореи пообещали в скором времени убрать все громкоговорители, по которым транслировалась пропаганда, с границы с КНДР.

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Об этом сообщает агентство «Ренхап». Вывоз оборудования из демилитаризованной зоны начнется 1 мая.

23 апреля Южная Корея объявила о прекращении трансграничной пропаганды на границе с КНДР. Такое решение было принято перед встречей между южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Итогом встречи стало подписание мирного договора, который предполагает прекращение враждебных действий между странами, в том числе остановку вещания через громкоговорители и распространения листовок.

Позже стало известно о решении двух Корей перейти на единое время с 5 мая.