Правительство Армении отправлено в отставку

Лидер протестного движения, депутат Никол Пашинян объявил, что будет добиваться формирования временного правительства и внеочередных выборов.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства страны.

Документ размещен на сайте главы государства. "Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства", - говорится в указе президента.

Лидер протестного движения депутат Никол Пашинян объявил, что будет добиваться формирования временного правительства и внеочередных выборов, сообщает Newsam.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. Армянское правительство избрало временно исполняющим обязанности премьер-министра страны Карена Карапетяна.

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Как сообщал УНИАН, протесты в Ереване и ряде других городов Армении продолжаются с 13 апреля.

Протесты начались незадолго до назначения премьер-министром Сержа Сарґсяна, который был президентом Армении 10 лет. Перед окончанием полномочий Сарґсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.