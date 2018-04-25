Захваченные в Сирии американские ракеты привезли для изучения в Москву

Результаты изучения ракет будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения.

Неразорвавшиеся две крылатых ракеты «Томагавк» и авиационная ракета, использовавшиеся США и их союзниками во время удара по Сирии 14 апреля, доставлены в Москву для изучения военными специалистами.

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Об этом журналистам сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передают российские СМИ.

По словам Рудского, результаты изучения ракет будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения.

Генерал Рудской заявил, что сирийские ПВО сбили 46 ракет. По его словам, с учетом траекторий полета ракет и возможностей сирийских средств противовоздушной обороны все они были поражены в пяти районах перехвата, три из которых находятся западнее сирийской столицы и еще два – восточнее. В свою очередь, военные США заявляют, чтони одна ракета не была перехвачена.