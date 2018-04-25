В Кремле прокомментировали лишение Фейгина статуса адвоката

Фейгин является защитником украинского журналиста Сущенко, которого Москва обвиняет в шпионаже.

Решение о лишении статуса адвоката Марка Фейгина, представляющего в суде интересы украинского журналиста Романа Сущенко, принималось не в Кремле.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я не могу никак это комментировать. Вы знаете, что подобные решения принимаются не в Кремле, и это не является прерогативой Кремля», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, является ли это решение давлением на защиту гражданина Украины Сущенко.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля адвокатская палата города Москвы лишила Фейгина статуса адвоката.

Фейгин является защитником Сущенко, обвиняемого Москвой в шпионаже.

29 марта Фейгин призвал президента РФ Владимира Путина поспособствовать обмену Сущенко. В обращении он подчеркнул, что работа подобных ему «политических адвокатов должна быть ограждена от незаконного давления и преследований». При этом Фейгин напомнил, что постоянно сталкивается с искусственными трудностями по такой категории дел.