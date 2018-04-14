Меркель поддержала авиаудары США и союзников по военным целям в Сирии

Канцлер ФРГ назвала военную операцию необходимой и соразмерной для соблюдения международного запрета применения химического оружия.

Правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, которые в ночь на субботу нанесли ракетный удар по целям в Сирии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Военная операция была необходимой и соразмерной для соблюдения международного запрета применения химического оружия, и чтобы предостеречь сирийский режим от дальнейших нарушений (этого запрета - УНИАН)», - подчеркнула канцлер ФРГ Ангела Меркель 14 апреля в Берлине.

«Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники как постоянные члены Совета Безопасности ООН таким образом берут на себя ответственность», - добавила глава немецкого правительства.

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Меркель подчеркнула, что авиаудары имели целью «ограничить возможности Сирии по применению химического оружия и сдержать режим президента этой страны Башара Асада от нарушений Конвенции о запрещении химического оружия». По ее словам, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что именно режим Асада ответственен за применение химического оружия против собственного народа.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, которые связаны с химическим оружием. Целями атаки были научно-исследовательский центр под Дамаском, склад химического оружия возле города Хомс, а также расположенный неподалеку от склада командный пункт.

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Тогда погибли десятки людей, сотни - обратились в больницы. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

Сирия и Россия отрицают информацию о «химической атаке» и называют ее «инсценировкой». В то же время страны Запада возлагают ответственность за возможную атаку на сирийское правительство и лично президента Асада.