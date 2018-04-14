Лидер Ирана назвал лидеров США, Франции и Британии преступниками

После нанесенного авиаудара по Сирии США и их союзниками, лидер Ирана объявил их преступниками.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает глав США, Франции и Великобритании преступниками после нанесенного ими авиаудара по Сирии.

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Об этом он заявил на сегодняшней встрече с чиновниками и послами исламских стран. «Я лично заявляю, что президент Соединенных Штатов, президент Франции и премьер-министр Великобритании - преступники, они не остановятся, поскольку в последние годы они появились в Ираке, Сирии и Афганистане, где совершали такие преступления и получили прибыль»,- цитирует агентство Tasnim Хаменеи.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил о решении нанести удар по Сирии во время обращения к нации.