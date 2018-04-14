Мир вернулся в эпоху холодной войны - Генсек ООН

Глава ООН потребовал обеспечить условия для эффективной работы Миссии экспертов ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.

Мир вернулся в эпоху холодной войны, а хаос на Ближнем Востоке, где столкнулись геополитические интересы многих стран, представляет угрозу для глобального мира и безопасности.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в пятницу на заседании Совбеза, передает Центр новостей ООН.

"В Сирии мы наблюдаем войну с участием армий сразу нескольких стран мира и конфронтацию между многочисленными вооруженными группами, террористическими организациями, правительственными силами и иностранными боевиками, которые прибывают туда со всего мира", - сказал Гутерриш.

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Генсек ООН напомнил о чудовищных страданиях мирного населения и выразил возмущение по поводу "продолжающей поступать информации о применении химического оружия" в Сирии.

Он сообщил, что первая группа экспертов ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) уже находится в Сирии, а вторая прибудет туда сегодня или завтра.

Глава ООН потребовал обеспечить условия для эффективной работы Миссии по установлению фактов. Он отметил, что правительство Сирии также требует расследования и обещало поддержать работу экспертов.

Напомним, 7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума.

По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные при поражении хлором или нервно-паралитическим газом.

11 апреля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Сирии 500 человек имеют симптомы поражения токсичными химическими веществами.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.