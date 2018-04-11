В ответ на химатаку США могут нанести более мощный удар по Сирии – СМИ

В Белом доме рассматриваются варианты обстрела нескольких целей, или нанесения ударов в течение нескольких дней.

В Белом доме рассматривают варианты ответа на химическую атаку военных Башара Асада против гражданского населения в сирийском городе Дума.

Читайте такжеПрезидент Франции пригрозил ударом по сирийским "химическим объектам"

Участники совещания сошлись на мнении, что только более мощный, чем прошлогодний удар, может стать сдерживающим фактором от дальнейшего использования химического оружия, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что 7 апреля 2017 года в ответ на возможную химатаку в Хан-Шейхуне США выпустили более 50 ракет "Томагавк" по сирийской авиабазе в Хомсе. Сегодня в Средиземном море до сих пор располагаются корабли ВМС США, способные обстрелять объекты в Сирии с применением тех же ракет.

Однако в Администрации Трампа убеждены, что операция такого же масштаба не будет эффективной, поэтому собеседники издания ожидают, что удар по Сирии будет сильнее предыдущего. "Возможные варианты атаки нескольких целей и нанесения ударов в течение более чем одного дня", - пишет издание.

Команда Трампа убеждена, что они получат поддержку со стороны Франции, а также Британи, Саудовской Аравии и Катара, которые призвали к ответственности за химическую атаку. Однако пока остается неясным, будет ли непосредственно участвовать в операции кто-либо из союзников.

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил нанесение авиаудара по силам Асада в ответ на химатаку в Сирии, однако уточнил, что союзники сирийского диктатора Башара Асада не будут целями для французской авиации. Он также добавил, что Франция готова нанести удар только по химическим объектам.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания не будет присоединяться к нанесению удара по Сирии пока не получит больше доказательств использования химического оружия в сирийском городе Дума.

Саудовская Аравия может принять участие в военных действиях в Сирии, о чем на встрече с президентом Франции заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в результате химической атаки в сирийском городе Дума погибли не менее 75 человек, более тысячи - пострадали. Число погибших может существенно возрасти, так как медики и волонтеры не смогли добраться до всех пораженных районов.