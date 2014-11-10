Премьер Румынии: РФ представляет наибольшую угрозу безопасности региона

Об этом он заявил в интервью румынскому телеканалу Antena 3, сообщает "ЕвроПравда".

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"Считаю, что Владимир Путин и Российская Федерация - потому что мы не говорим о людях, мы говорим о странах, - в настоящее время представляют для безопасности нашего региона и Румынии самый высокий риск с 1989 года", - сказал он.

"Верю, что наши законные интересы, прежде всего Молдова, которая должна придерживаться европейского пути, конфликтуют. Ведь мы поддерживаем Молдову на ее пути к ЕС, а РФ хочет этому помешать. Это также справедливо и в ситуации с Украиной и Грузией", - подчеркнул Виктор Понта.

Кроме того, премьер отметил, что главным оружием России является энергетика. "Я также говорил во время международных встреч и повторяю это здесь, в Румынии: главным оружием Российской Федерации и господина Путина являются не самолеты, танки или фрегаты, а энергетика", - подчеркнул премьер.

Стоит отметить, что одним из ключевых пунктов критики Виктора Понты на заключительном этапе предвыборной кампании была его"прокремлевская" позиция.