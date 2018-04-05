Трамп согласился оставить войска США в Сирии на "немного дольше" – СМИ

Трамп не хочет, чтобы американские солдаты оставались там в течение долгого времени.

Президент США Дональд Трамп во время заседания своей команды по вопросам национальной безопасности согласился оставить войска США в Сирии на «немного дольше».

Об этом Reuters сообщил высокопоставленный чиновник из администрации президента США, передает Радио Свобода.

Вместе с тем Трамп не хочет, чтобы американские солдаты оставались там в течение долгого времени.

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Чиновник рассказал агентству, что президент хочет обеспечить поражение экстремистской группировки «Исламское государство» и призывает другие страны региона помочь обеспечить стабильность в Сирии. Он отметил, что США не собираются "немедленно отзывать свои войска".

Как сообщалось, президент Дональд Трамп заявил своим советникам, что собирается настаивать на выводе американских военнослужащих из Сирии.

По оценке Пентагона, боевики «Исламского государства» потеряли около 98% территории, которую они удерживали в Ираке и Сирии. При этом военные предупреждают, что эти районы могут быть вновь захвачены, если страны, входящие в международную коалицию, не предпримут усилий по нормализации жизни мирных граждан и восстановлению инфраструктуры.

По данным агентства Reuters, советники президента США считают, что американские войска должны остаться в регионе «как минимум в течении нескольких лет».

В настоящее время в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих.