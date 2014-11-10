Губернатора Петербурга просят захоронить урну с прахом Девотченко в Комарово

Письмо подписали 10 депутатов, среди которых Марина Шишкина, Борис Вишневский, Павел Солтан, Александр Кобринский, Ирина Комолова, Максим Резник, Вячеслав Нотяг, Сергей Трохманенко, Ольга Галкина и Виктор Ложечко, передает Росбалт.

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"Как нам известно от родных и близких Алексея Девотченко, он не раз высказывал желание быть похороненным на кладбище в поселке Комарово. Там же похоронен и его учитель - известный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор А.И.Кацман, - отмечается в письме на имя Георгия Полтавченко. - Убедительно просим вас дать согласие на захоронение урны с прахом А.В.Девотченко на кладбище в Комарово".

Как сообщал УНИАН, вечером 5 ноября Алексей Девотченко был найден мертвым в квартире по Алтуфьевскому шоссе, 100 в Москве. Изначально у следствия были основания полагать, что смерть актера имеет криминальный характер, но позже эта вресия была отброшена. 8 ноября в Москве состоялась церемония прощания и кремация тела Алексея Девотченко.

Отметим, что актер занимал активную гражданскую позицию, в частности, в 2010 году подписал обращение "Путин должен уйти", в 2011 году заявил, что отказывается от званий Заслуженного артиста России ("полученного из рук Валентины Ивановны Матвиенко") и двух Государственных премий ("полученных из рук Владимира Путина"). В марте подписал письмо кинодеятелей в поддержку Украины "Мы с Вами!".