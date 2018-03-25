Немецкая полиция задержала экс-главу Каталонии Пучдемона по пути в Брюссель

14:19, 25 марта 2018
Мир
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Карлес Пучдемон / REUTERS

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Как сообщает El Pais, Пучдемон был задержан в собственной машине по европейскому ордеру, выданному Испанией. По словам адвоката Пучдемона Жауме Алонсо Куэвильяса, сейчас немецкие полицейские проводят необходимые проверки. Бывший лидер Каталонии намеревался проехать в Гамбург, а оттуда - в Бельгию.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших. Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступила против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе. Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате.

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Новость в сюжете: Референдум о независимости Каталонии
Теги: #независимость Каталонии#дело Пучдемона